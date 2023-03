Weltgrößte Hörgerätekette Amplifon steuert das Hörgerät per App

Amplifon aus Italien ist die weltgrößte Hörgerätekette und will in Deutschland die Nummer eins werden. Das börsennotierte Unternehmen stellt selbst keine Hörgeräte her, sondern setzt auf Service und Digitalisierung wie auch auf weitere Übernahmen.