Mobilitätskonzept in Köngen: Keine Einbahnstraßenregelung für die Untere Neue Straße

Vor gut zwei Jahren hat der Köngener Gemeinderat einstimmig sein Mobilitätskonzept verabschiedet – mit dem großen Ziel, den innerörtlichen Rad- und Fußverkehr zu stärken. Nun sollten vier zentrale Maßnahmen beschlossen werden. Einer dieser Vorschläge sorgte allerdings für hitzige Diskussionen und fand letztlich keine Gnade vor den Augen der Mehrheit der Kommunalpolitiker.

Als zentrale Maßnahme schlug das von der Gemeinde beauftragte Planungsbüro IGV (Stuttgart) vor, die Untere Neue Straße zur Einbahnstraße umzuwandeln. Radfahrer indes sollten die Straße weiterhin in beide Richtungen nutzen dürfen. „Das ist eine zentrale Achse durch Köngen, die von der Ortsmitte in Richtung Süden zu den Schulen führt“, begründete IGV-Planer Bertram Pfisterer. Er führte weiter an, dass laut Verkehrszählung durch diese Regelung nur 41 Fahrzeuge pro Spitzenstunde auf umliegende Straßen ausweichen müssten. Auch die Genehmigung von der Straßenverkehrsbehörde sei bereits eingeholt. Daran anknüpfend schlugen die Planer als weitere Maßnahme zur Verbesserung der Querung der stark befahrenen Kirchheimer Straße den Bau von Induktionsschleifen am Ende der Unteren Neuen Straße sowie gegenüber bei der Einmündung der Kehlstraße vor. Über diese im Boden verankerte Schranken können Radler eine Rotsignal an der Ampel für den Verkehr auf der Kirchheimer Straße anfordern.

Einbahnstraßenregelung löst Kritik aus

Die Einbahnstraßenregelung sorgte aber für Kritik. „Damit verschieben wir den Verkehr auf die Obere Neue Straße“, wandte Walter Hablizel (CDU) ein. Auch Johanna Fallscheer von den Freien Wählern mahnte an, dass die Parallelstraße zu stark in Mitleidenschaft gezogen würde. Hans-Jörg Schmauk (CDU) befürchtete sogar, dass damit der öffentliche Nahverkehr beeinträchtigt werde: „Auch der Bus befährt die Obere Neue Straße, ob der dann noch pünktlich ist?“ IGV-Planer Pfisterer war sich indes sicher, dass sich die Auswirkungen in Grenzen halten würden: „Rund fünf Prozent mehr Verkehr in der Spitzenstunde in der Oberen Neuen Straße sind faktisch nicht viel – und die Straße verträgt das.“ Auch Bürgermeister Ronald Scholz sowie SPD und Grüne würden die Maßnahme begrüßen. „Es geht darum, das Radthema in Köngen weiter voranzutreiben“, begründete Axel Traub (SPD). Ziel des Mobilitätskonzepts sei es, den Radverkehr sicherer zu machen, bekräftigte Verwaltungschef Scholz – und das gehe eben damit einher, dass der Kfz-Verkehr stellenweise zurückstecken müsse. Letztlich wurde die Einbahnstraßenregelung dennoch abgelehnt, die Induktionsschleifen-Lösung aber befürwortet. Wobei laut Pfisterer hierbei noch zu klären ist, inwieweit diese Maßnahme ohne die Einbahnstraßenregelung förderfähig sei.

Gemeinde kann eine Förderung beim Land beantragen

Weitere genehmigte Maßnahmen betreffen die Adolf-Ehmann-Straße sowie den Kreisverkehr an der Adolf-Ehmann-/Nürtinger Straße. Bei ersteren soll die vielfach von den Burgschülern genutzte Querung zwischen Hauffweg und Tulpenstraße durch sogenannte Gehwegnasen und eine farbliche Markierung auf dem Asphalt sicherer gemacht werden. Ebenso sollen bauliche Maßnahmen am Kreisverkehr die Sicherheit für Radfahrer erhöhen. Das Büro IGV rechnet mit Gesamtkosten für die drei Maßnahmen von rund 177 000 Euro, die Gemeinde kann dafür eine Förderung von 50 Prozent beim Land beantragen. „Die Umsetzung der Maßnahmen wird erst erfolgen, wenn die Förderzusage da ist“, betonte Bürgermeister Scholz angesichts klammer Kassen im Rathaus. Mit der Umsetzung rechnet die Verwaltung Anfang 2026.