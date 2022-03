1 Car-Sharing könnte ein Mittel gegen Parkplatzmangel sein. Foto: /Philipp Braitinger

Unterschiedliche Arten der Fortbewegung sollen in Reichenbach besser miteinander verknüpft werden. Dafür wird in den kommenden Monaten ein Mobilitätskonzept erarbeitet. Die Einwohnerschaft ist zur Mitarbeit eingeladen.















Link kopiert

Es ist keine einfache Aufgabe, die nun vor dem Stuttgarter Büro Drees und Sommer liegt. Einstimmig hat der Gemeinderat in Reichenbach während seiner jüngsten Sitzung die Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts für die Gemeinde beschlossen. Am Dienstagabend erklärte Fabian Gierl vom genannten Büro, mit welchen Fragen sich die Kommunalpolitik und die Einwohnerschaft in den kommenden Monaten auseinandersetzen müssen.