Mobilitätscheck in Esslingen

1 Der „Rote Platz“ in der Pliensauvorstadtwird zwar gerne von Fußgängern genutzt, macht aber einen verwahrlosten Eindruck. Foto: Roberto Bulgrin

Mobilität soll in Esslingen vorangehen. In einem vom Land geförderten Check mit Begehungen wurde daher die Situation der Fußgänger im Stadtgebiet untersucht. Die Ergebnisse sind deutlich.















Link kopiert

In Esslingen läuft vieles. Manches läuft auch schief. Wie ist die Lage bei den Fußgängern? Was für sie im Stadtgebiet geht oder auch nicht, wurde bei den vom Land Baden-Württemberg geförderten Fußverkehrschecks unter die Lupe genommen. Im Blickpunkt der Begehungen standen im Juli vergangenen Jahres die östliche Innenstadt mit Maille-Kreuzung, Neckarstraße und Charlottenplatz sowie die Pliensauvorstadt rund um die Stuttgarter Straße. Die Ergebnisse wurden im Mobilitätsausschuss des Esslinger Gemeinderates am Montagnachmittag vorgestellt – und das Fazit lautet: Im Fußverkehr müsste im Stadtgebiet viel mehr vorangehen, und mit Blick auf die Lage der Fußgänger ist Esslingen teilweise stehen geblieben.