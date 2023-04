1 Ahmed Abdullahi wartet mit dem Flexmobil vor dem Wernauer Bahnhof. Gleich wird die S-Bahn einfahren. Foto: Karin Ait Atmane

Kein Bus, aber auch kein Taxi: Das FlexMobil in Wernau ist eine praktische Sache und wird gut genutzt. Das Pilotprojekt im Gebiet des VVS ersetzt das Sammeltaxi und ist unterwegs, wenn der Stadtbus 145/146 nicht mehr verkehrt.















Die S-Bahn aus Richtung Stuttgart ist gerade eingefahren. Die Unterführung am Wernauer Bahnhof spuckt eine Reihe von Fahrgästen aus, vier von ihnen steuern zielstrebig das FlexMobil an. Der dunkle Vito mit orangefarbenem Logo wartet an der Bushaltestelle und hat Platz für bis zu acht Mitfahrer. Am Steuer sitzt Ahmed Abdullahi, das Tablet in der Hand. Er fragt die Fahrgäste, wohin sie möchten und überprüft, ob sie auf der Liste stehen. Mitgenommen wird nur, wer vorher gebucht hat. „Ohne Buchung ist ohne Versicherung“, erklärt der junge Mann, der auch schon schwierige Situationen erlebt hat, wenn jemand spontan zusteigen wollte. Unangemeldete würden zudem die Route durcheinander bringen. Das Tablet zeigt die verschiedenen Ausstiegspunkte rot an, dazwischen sind blaue Haltepunkte benannt, an denen jemand zusteigen möchte. Die Software berechnet automatisch die Reihenfolge, die Route und navigiert den Fahrer – ein ausgeklügeltes System. Auf dem Weg zum Bahnhof hatte Ahmed Abudllahi einen jungen Mann dabei, der dann mit der S-Bahn weiter zur Nachtschicht gefahren ist.