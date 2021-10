Die Ideen sind da – was folgt nun?

Mobilität in Wernau

1 Eine erweiterte Gehwegfläche wie hier an der Friedrichstraße kann beim Überqueren der Straße helfen. Allerdings können abgesenkte Bordsteine, die mobilitätseingeschränkten Menschen helfen, für Sehbehinderte gefährlich werden. Foto: /Karin Ait Atmane

Zwei Jahre lang wurde in Wernau über verschiedene Facetten von Mobilität diskutiert. Nun ist es an der Verwaltung und am Gemeinderat, aus den vielen Vorschlägen etwas zu machen.















Wernau - Fußverkehrs-Check, Arbeitsgruppen zu den Themen Rad- und Busfahren sowie Carsharing: Mobilität in ihren unterschiedlichen Facetten ist in Wernau in den vergangenen beiden Jahren ein viel diskutiertes Thema gewesen.