Mobilität in Köngen: Der Bürgerbus ist beliebt – aber ist er auch nachhaltig?

Der Bürgerbus ist beliebt – aber ist er auch nachhaltig?

1 Willi Rottler, Bürgerbus-Fahrer Manfred Hanus, Fabian Starzmann, Helmut Leuze und Köngens Bürgermeister Ronald Scholz (von links). Foto: Kerstin Dannath

Als Bürgerbus ist in Köngen ein Diesel-Fahrzeug im Einsatz. Bei Fahrgästen ist er beliebt – doch von sieben Plätzen sind im Durchschnitt nur 2,3 belegt. Wie nachhaltig ist das Angebot?











Bürgerbusse sind wichtig: Sie helfen, das bestehende Nahverkehrsnetz – besonders in ländlichen Regionen – auszubauen und schließen damit Lücken. In vielen Regionen profitieren vor allem Senioren. Die Busse helfen ihnen, bestimmte Ziele ohne eigenes Auto zu erreichen, so auch in Köngen. „Der typische Fahrgast des Köngener Bürgerbusses ist weiblich, in Rente und in seiner Mobilität eingeschränkt“, bestätigt Fabian Starzmann.