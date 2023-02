1 Ein Radschnellweg komplett entlang der B 10 ist wohl nicht umsetzbar. Foto: Roberto Bulgrin

Das Land kann sich im Esslinger Westen weder eine Nordroute noch eine Strecke entlang der B 10 vorstellen, sondern nur eine Trasse durch die Pliensauvorstadt – und es will nicht mehr auf die Stadt Esslingen warten.















Es sieht so aus, als würden die Optionen für den Verlauf des Radschnellwegs zwischen dem Esslinger Alicensteg und Stuttgart schwinden. In einem Brief an den Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) hat nun auch der Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) der Nordtrasse eine Absage erteilt. Unterdessen sieht das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) keine Möglichkeit für eine durchgehende Route entlang der B 10. Bleibt nur eine Strecke durch die Pliensauvorstadt – wo genau, soll die Stadt Esslingen jetzt klären.