Mobilität in Esslingen: Bevölkerung bringt viele Ideen ein

1 Für Fußgänger und für Radfahrer soll in Esslingen vieles besser werden. Foto: imago/Ulrich Roth

Die Stadt Esslingen will Fußgängern und Radfahrern das Leben leichter machen. An einem entsprechenden Konzept arbeitet auch die Bevölkerung mit.











Link kopiert

Die Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr in Esslingen zu verbessern, das ist das Ziel eines sogenannten Nahmobilitätskonzepts, an dem die Stadt derzeit arbeitet. In diesem Zusammenhang wurde eine öffentliche Online-Beteiligung durchgeführt, wozu in zwei Karten alle bestehenden Haupt- und Nebenrouten dargestellt wurden.

Einen Monat lang hatte die Bevölkerung die Gelegenheit, diese Karten zu kommentieren und mit Hinweisen zu versehen, wobei knapp 700 Anregungen zum Fuß- und Radverkehr eingingen. Insgesamt beteiligten sich rund 2800 Bürgerinnen und Bürger an der Aktion. Nur wenige Wochen später ist die Sichtung all dieser Anregungen bereits abgeschlossen. Diese zeigen ein detailliertes Bild der Wünsche, Mängel und Verbesserungsvorschläge für das gesamte Stadtgebiet.

Was sind die nächsten Schritte?

Ein Teil der eingegangenen Anregungen bezog sich auf die definierten Netzpläne für den Fuß- und Radverkehr. Nach einer Prüfung durch die Stadt Esslingen wurden diese Anregungen in die Pläne aufgenommen und das Wegenetz entsprechend fortgeschrieben. Die aktualisierten Netzpläne finden sich unter: https://umap.openstreetmap.de/de/map/esslingen_96678#14/48.7421/9.3327

Diese bilden nun die Grundlage für eine weitere Beteiligung. So wird die Stadt die jeweiligen Bürgerausschüsse sowie die Verbände und Organisationen des Fuß- und Radverkehrs in Esslingen einbinden. Wer für seinen Stadtteil weitere Hinweise abgeben möchte, kann sich dazu bis 8. Juli an seinen jeweiligen Bürgerausschuss wenden. Die Kontaktdaten finden sich unter: www.esslingen.de/buergerausschuesse

Umfassendes Maßnahmenprogramm

Anschließend werden die Fuß- und Radverkehrsnetze final definiert und durch das beauftragte Planungsbüro analysiert. In der Folge erarbeitet die Stadt Esslingen daraus dann ein umfassendes Maßnahmenprogramm, um die Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr in der Stadt optimal zu gestalten – etwa durch gewisse Standards wie Mindestbreiten einer Radspur oder eine barrierefreien Gestaltung von Fußwegen.