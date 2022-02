1 Strahlend blaues Fahrradwetter: Passend dazu nehmen Thomas Bopp vom Verband Region Stuttgart (links) und OB Matthias Klopfer die neue Verleihstation in Betrieb. Foto: Roberto Bulgrin

Am Esslinger Bahnhof wurde eine Verleihstation mit einem Fahrrad und vier Pedelecs eröffnet. In vier Wochen wird ein weiterer Ausleihpunkt folgen. Mit dem neuen Service soll ein ökologisch wichtiges Angebot gemacht werden.















Esslingen - Ein Irrtum ist ausgeschlossen. „Ich bin ein Pedelec“, steht unübersehbar in großen Buchstaben oberhalb des Hinterrads. Jeder soll es mitbekommen. Publicity ist wichtig. Denn Esslingen hat nun einen weiteren Service für Zweiradfans, ökologisch Mobile und Open-air-Fahrfreunde. Neben dem Bahnhofsplatz bei der Berliner Straße vor der Krankenkasse IKK Classic wurde eine Leihstation eröffnet. Vier Pedelecs und ein Fahrrad können hier für eine umweltfreundliche Spritztour ausgeliehen werden. In vier Wochen wird eine weitere Station in der Hirschlandstraße am Klinikum Esslingen mit dem gleichen Angebot an Zweirädern folgen.