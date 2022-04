1 Viel Platz für Autos, wenig für Fahrradfahrer: Die Situation in der Kiesstraße ist vielen ein Dorn im Auge. Doch wie es dort künftig aussehen soll, ist weiterhin unklar. Foto: Roberto Bulgrin

Schon lange wird über eine Umgestaltung der Esslinger Ringstraße diskutiert. Eigentlich sollte die jüngste Gemeinderatsklausur Zug in die Sache bringen – doch bislang ist weiter unklar, wie es mit den angedachten Radspuren oder dem möglichen Einbahnsystem weitergehen soll.















Link kopiert

Viel Platz für Autos, wenig für Radfahrende und Fußgänger: In seiner jetzigen Form ist der Altstadtring für viele nicht mehr zeitgemäß. Schon lange wird deshalb über mögliche Umgestaltungen diskutiert, insbesondere über eine sichere Führung des Radverkehrs in der Kiesstraße. Eine Klausurtagung des Gemeinderats Ende März sollte eigentlich Schwung in die Sache bringen – doch bislang ist davon nichts zu spüren. Gemeinderat und Verwaltung hüllen sich dazu in Schweigen.