Am Mobilitätsaktionstag zeigt die Stadt Leinfelden-Echterdingen Wege auf, wie man umwelt- und klimaschonend unterwegs sein kann.















Wie sauber die Luft sein kann, wenn auf den Straßen weniger Autos unterwegs sind, wurde während der Coronapandemie deutlich. Wer im Alltag zu Fuß geht, mit dem Rad fährt oder den öffentlichen Nahverkehr nutzt, verbessert seine mentale und physische Gesundheit und bleibt fit. Das zeigt: Klimafreundliche Mobilität wirkt sich positiv aufs Lebensumfeld aus – und auf einen selbst.

Bei der europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis zum 22. September dreht sich alles um klimafreundliche Verkehrslösungen. Die Kampagnenwoche will Menschen in ganz Europa nachhaltige Mobilität näherbringen und innovative Verkehrslösungen aufzeigen. Unter dem Motto „Besser verbunden“ werden in und um Stuttgart mehr als 100 Aktionen angeboten, wie man clever und flexibel mobil sein kann.

Vom Leihrad bis zum E-Auto

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen, die Messe Stuttgart, die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) und der Flughafen präsentieren am Samstag, 17. September, eine Reihe von Angeboten zu nachhaltiger und innovativer Mobilität. An dem noch recht neuen Mobilitätspunkt an der Echterdinger Haltestelle Stadionstraße stellen die Stadt Leinfelden-Echterdingen sowie die Stadtwerke von 11 bis 17 Uhr verschiedene Möglichkeiten des Fortkommens vor. Eigentlich hätte der Mobilitätspunkt schon im vergangenen Jahr offiziell eröffnet werden sollen – was coronabedingt ausgefallen ist. „Daher holen wir das nun auf diese Weise nach“, sagt Yvonne Emhardt, die für die Planung der Mobilitätspunkte zuständig ist.

Was es mit dem Fahrradverleihsystem Regio-Rad Stuttgart auf sich hat, wie man die Radboxen benutzt oder wie man sein Elektro-Auto an den Ladesäulen in der Stadt auflädt, erklären Experten vor Ort. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) bietet zudem einen Fahrradparcours für Kinder und Erwachsene an und präsentiert eine Rikscha. Auch der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) informiert über sein Angebot. Von 16.15 Uhr an stehen der VVS-Vorstand Thomas Moser und der Erste Bürgermeister Benjamin Dihm für Fragen der Gäste zur Verfügung. Ein buntes Rahmenprogramm mit Spiel, Musik und kleinen Speisen ergänzt das informative Angebot.

Freie Fahrt mit der U6

Ein besonderes Schmankerl bietet der VVS: Fahrgäste haben an dem Aktionstag – der zugleich auch der erste „Tag der Schiene“ ist – auf der gesamten Linie der Stadtbahn U 6 von Gerlingen bis zur Endstation Flughafen/Messe sowie in Zone 1 des VVS-Gebiets freie Fahrt. Eine kleine Überraschung erwartet die Fahrgäste der U 6 zwischen Echterdingen und dem Flughafen: Nur wenige Meter neben der Endhaltestelle der U 6 können sich Besucherinnen und Besucher auf der Messepiazza einen Überblick über die kommenden Veranstaltungen verschaffen, die sich mit dem Thema Mobilität beschäftigen. Zudem gibt es diverse Mitmachaktionen, und Vertreter der Messegesellschaft berichten, was die Messe in Sachen Nachhaltigkeit unternimmt.

Führung über den Flughafen

Auch der Flughafen Stuttgart, der das ambitionierte Ziel hat, der erste klimaneutrale Flughafen Deutschlands – freilich nur im Bodenbetrieb – zu werden, beteiligt sich an der Aktion. Er bietet an diesem Tag Führungen an, bei denen die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel im Mittelpunkt steht. Die rund eineinhalbstündige Tour für Jugendliche und Erwachsene führt vorbei am Fernbusbahnhof zur Baustelle des neuen Fernbahnhalts am Airport. Wer dabei sein will, sollte sich allerdings über die Homepage des Flughafens anmelden (zu finden im „Newsroom“).

Zu Fuß, mit dem Rad oder mit der Bahn

Aktion

Die europäische Mobilitätswoche ist eine Kampagne der EU-Kommission. Seit 20 Jahren bietet sie Kommunen aus Europa die Möglichkeit, ihren Bürgern die ganze Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen.

Gewinnspiel

Wer an den vier Mobilitätsstationen gut aufpasst und am Mobilitäts-Quiz teilnimmt, der kann mit ein bisschen Glück Tickets für den Messerherbst, ein BW-Ticket, einen Gutschein vom Bund der Selbstständigen oder ein VVS-Tagesticket gewinnen. va