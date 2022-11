Nach Halloween-Katastrophe Steinmeier in Seoul: Wir trauern mit dem koreanischen Volk

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem koreanischen Volk die "tief empfundene Anteilnahme" Deutschlands wegen der Halloween-Katastrophe mit mehr als 150 Toten ausgedrückt. Während ihres Besuches in Südkorea legten er und seine Frau Elke Büdenbender am Freitag in Seoul an der offiziellen Gedenkstätte weiße Chrysanthemen nieder.