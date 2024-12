MMA-Star vor heimischer Kulisse: Jungwirth kämpft wieder in Stuttgart

1 Christian Jungwirth beim Training (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Stuttgarter MMA-Fans bekommen am 8. März wieder ordentlich was geboten: Christian „The Kelt“ Jungwirth, Publikumsliebling und wohl bester Käfigkämpfer Stuttgarts, ist wieder ins Oktaeder, wie der Ring in der wegen ihrer Härte häufig kritisierten Kampfsportart heißt. Nachdem Jungwirth zuletzt eine Niederlage gegen Christian Eckerlin in Frankfurt zu verdauen hatte, hat er diesmal in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle den Heimvorteil auf seiner Seite.

Gegen wen Jungwirth antreten soll, hat Oktagon MMA, einer der größten Veranstalter der Kampfsportdisziplin in Europa, noch nicht bekannt gegeben. Zwar forderte Jungwirth nach der Niederlage gegen Eckerlin sofort einen Rückkampf, da dieser aber nicht besonders interessiert zeigte, dürfte dies unwahrscheinlich sein. Als wahrscheinlicher gilt Beobachtern ein Kampf gegen den Tschechen Marek Bartl, offiziell entschieden ist aber noch nichts.

Der 37-Jährige Jungwirth tritt im MMA im Weltergewicht an, einer mittleren Gewichtsklasse. Neben Erfolgen im Ring sticht der in Bopfingen aufgewachsene vor allem durch seine Lebensgeschichte heraus. Nachdem ihm als Jugendfußballer beim VfB der Durchbruch nicht gelang, folgten chaotische Jahre. Erst spät entdeckte er den vielseitigen Kampfsport, bei dem Schläge, Tritte und auch Bodenkampf erlaubt sind, für sich und begann seine zweite sportliche Karriere in einem Alter, in dem manche eher ans Aufhören denken – dank Willenskraft und Disziplin trotzdem mit Erfolg.

Der Ticket-Vorverkauf hat bereits begonnen, Karten für das Event „Oktagon 68“ sind online auf der Seite des Veranstalters erhältlich.