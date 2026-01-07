Mitten in Neumünster: Kind mit Machete unterwegs

1 Bundespolizisten haben bei zwei Jugendlichen in Neumünster Waffen sichergestellt. (Symbolfoto) Foto: Christian Charisius/dpa

Ein Bahnhof in Schleswig-Holstein, später Abend: Zwei Teenager flüchten vor der Polizei. Was die Beamten in ihren Taschen entdecken, löst Kopfschütteln aus – und eine Anzeige.











Neumünster - In einer Kontrolle in Neumünster haben Bundespolizisten bei einem 13-jährigen Kind eine Machete sichergestellt. Der Junge war gemeinsam mit einem 14-Jährigen am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr am Bahnhof vor einer Streife weggelaufen, wie die Bundespolizei berichtete. Bundespolizisten gelang es jedoch, die beiden zu stellen.

Der 13-Jährige hatte die Machete mit einer Klingenlänge von 40 Zentimetern unter seiner Jacke versteckt, der 14-Jähriger hatte ein Einhandmesser in der Hosentasche. Die Machete und das Messer stellten die Beamten sicher und stellten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aus. Die Stadt hat eine Waffenverbotsverordnung erlassen, die das Führen von Waffen und Messern unter anderem am Bahnhof betrifft.