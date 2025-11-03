Mittelstürmer des VfB: Ermedin Demirovic nennt Zeitpunkt für sein Comeback

1 Bisher ist der VfB-Stürmer Ermedin Demirovic noch mit Krücken und Spezialschuh am lädierten rechten Fuß unterwegs. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Seit dem 5. Oktober fehlt er dem VfB aufgrund von Problemen an der Fußwurzel. Nun spricht Ermedin Demirovic über den Fahrplan für seine Rückkehr.











Bisher sind Tiago Tomas und Deniz Undav für ihn ganz vorne im Sturmzentrum des VfB in die Bresche gesprungen. Doch das Spiel des VfB ist ein anderes, seit sich Ermedin Demirovic im Krankenstand befindet. Dies liegt daran, dass der Pokalsieger keinen anderen gelernten Mittelstürmer außer dem Bosnier im Kader hat. Nick Woltemade wechselte spät im Sommer-Transferfenster nach Newcastle. Die Verpflichtung eines weiteren Zentrumsstürmers scheiterte danach. Dementsprechend fehlt Demirovic als Torschütze und Anspielstation in vorderster Linie.

Zaungast bei der Icon League

Als Zuschauer und Ehrengast bei den Spielen der Icon League in der Stuttgarter Porsche-Arena am Sonntag hat sich Ermedin Demirovic jetzt zu Wort gemeldet – und macht den Fans des VfB Stuttgart dabei Hoffnung. Seit dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) fehlt der 27-Jährige dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß. Denn anschließend wurde bei ihm eine sich anbahnende Fraktur der Fußwurzel diagnostiziert.

In der Halle als Zaungast bei der Icon League war Demirovic noch mit Krücken und Spezialschuh dabei. Doch er blickt positiv in die Zukunft. „Ich probiere, spätestens im Dezember wieder voll da zu sein – und werde da jetzt Gas geben“, kündigte der Stürmer an, der aktuell sein Reha-Programm in Stuttgart durchzieht.

Treffsicherste VfB-Stürmer

Inwieweit sich Demirovic in naher Zukunft wieder stärker belasten darf, das ist aber auch von den Bildern seines Fußes auf dem Kontroll-MRT abhängig, die noch gemacht werden. Doch der Mittelstürmer des VfB ist sehr zuversichtlich, bald wieder eingreifen zu können. Mit drei Treffern in der Bundesliga (in sechs Spielen) sowie zwei Toren im DFB-Pokal ist Demirovic weiterhin der treffsicherste Spieler des VfB.

Im November stehen für den VfB nun die Partien in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam (am Donnerstag) sowie beim niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles Deventer an (27. November). In der Bundesliga geht es am Sonntag gegen den FC Augsburg, daran schließen sich die beiden Auswärtsspiele in Dortmund (22. 11.) und Hamburg (30. 11.) an. Danach möchte Demirovic bei optimalem Heilungsverlauf wieder selbst auf dem Platz in Aktion treten.