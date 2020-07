1 Im Geschäftsflieger-Terminal am Flughafen Stuttgart normalisiert sich der Betrieb langsam wieder. Foto: Roberto Bulgrin

Obwohl der Verkehr in der Geschäftsfliegerei langsam wieder zunimmt, hat die Corona-Pandemie ein Umdenken bewirkt. Viele Unternehmen setzen jetzt verstärkt auf Video-Konferenzen.

Leinfelden-Echterdingen - Die Geschäftsfliegerei kommt in Stuttgart ebenso wieder in Gang wie der Tourismus. Dennoch müssen sich auch Geschäftsreisende auf eine neue Normalität in der Corona-Pandemie einstellen. Nachdem viele Unternehmen gute Erfahrungen mit digitalen Medien gemacht haben, wird weniger gereist. Dennoch gibt es Grenzen. „Einen Millionen-Deal schließt man nicht am Bildschirm ab“, sagt Marco Lange, Manager des General Aviation Terminal (GAT). Inzwischen fliegen viele mittelständische Kunden des Stuttgarter Geschäftsflieger-Terminals wieder zu Terminen.