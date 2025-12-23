Mittelfeldspieler des VfB: Yannik Keitel steht vor einem Abschied auf Zeit
1
Yannik Keitel, hier im Testspiel in Großaspach Anfang September, wird den VfB im Winter sehr wahrscheinlich per Leihgeschäft verlassen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Beim VfB kommt Yannik Keitel in dieser Saison bislang auf null Einsatzminuten. Nun soll eine Leihe im Winter neuen Schwung in die Karriere bringen. Das Ausland ist dabei eine Option.

Der Muskelbündelriss im Oberschenkel, der ihn zuletzt lange Zeit zurückgeworfen hatte, er ist ausgeheilt. Daher kann Yannik Keitel körperlich wieder Vollgas geben – und macht sich derzeit an der Seite eines persönlichen Athletiktrainers in seiner südbadischen Heimat, der Region Freiburg, fit für die zweite Saisonhälfte.

