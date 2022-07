1 Orel Mangala spielt seine Pässe schon bald auf englischem Rasen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Belgier wechselt für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Aufsteiger Nottingham Forest – ist das der ersehnte Karriereschritt für Orel Mangala?















Fünf Jahre ist es her, da wurde Orel Mangala beim VfB Stuttgart als erster Transfer der Saison präsentiert. Nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. Ein Talent, das zuvor in der meisterlichen U 19 von Borussia Dortmund aufgetrumpft hatte. Schon damals 1,8 Millionen Euro teuer und mit der Aussicht auf eine verheißungsvolle Profikarriere ausgestattet. Der Belgier kam als Perspektivspieler, und wenn man es genau hinnimmt, dann verlässt er den VfB nun auch als Perspektivspieler.