Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Titelträume – Atakan Karazor denkt gleich an zwei Trophäen

1 Der Kapitän weist beim VfB Stuttgart die Richtung: Atakan Karazor Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Dem Kapitän hat die Wachablösung gedroht. Nun hat sich der 29-Jährige vor der Weihnachtspause zurückgekämpft und formuliert für 2026 ambitionierte Ziele.











Link kopiert

Atakan Karazor ist persönlich mit einem guten Gefühl in die kurze Weihnachtspause gegangen. Den Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart ärgerte zwar die Nullnummer gegen die TSG Hoffenheim zum Jahresabschluss immens, aber er selbst war mit sich im Reinen. Nun stehen ein paar Tage Entspannung und eine Fernreise nach Japan an. Danach will sich der 29-Jährige den neuen Herausforderungen stellen. „Ich bin froh darüber, was wir insgesamt herausgeholt haben. Wir sind in allen drei Wettbewerben noch gut im Rennen“, sagt der Kapitän.