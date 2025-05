Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Angelo Stiller wieder auf dem Trainingsplatz

1 Angelo Stiller vom VfB Stuttgart hat wieder auf dem Platz trainiert. Foto: Baumann

Das Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld rückt näher – und nun gibt es auch in Sachen des Nationalspielers Neues, der sich kürzlich am Sprunggelenk verletzt hatte.











Der VfB Stuttgart hat die konkrete Vorbereitung auf das Pokalfinale am Samstag (20 Uhr/ZDF) begonnen – und am Mittwoch stand nach Informationen unserer Redaktion auch Angelo Stiller auf dem Trainingsplatz. Der Mittelfeldspieler, der sich kürzlich am Sprunggelenk verletzt hat, absolvierte einen Teil der Übungseinheit mit der Mannschaft. Damit wird die Hoffnung genährt, dass Stiller in Berlin gegen Arminia Bielefeld am Ball sein kann. Sicher ist das jedoch nicht. Beim Fußball-Bundesligisten wird in dieser Angelegenheit von Tag zu Tag geschaut.