Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Angelo Stiller rückt zum Spitzenverdiener auf

1 Für Angelo Stiller läuft es beim VfB Stuttgart zu verbesserten Konditionen weiter. Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Der 23-Jährige verlängert seinen Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig um ein Jahr. Bleibt nur die Frage, ob es eine Ausstiegsklausel gibt oder nicht? Wir haben die Antwort.











Beim VfB Stuttgart geht es hoch her. An diesem Mittwoch (21 Uhr) gastiert das Starensemble von Paris Saint-Germain in der MHP-Arena – und vor der mit Spannung erwarteten Champions-League-Partie gibt es für die Fans noch eine gute Nachricht. Angelo Stiller verlängert seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten vorzeitig um ein Jahr – bis 2028.

Das Besondere an diesem Kontrakt mit dem Nationalspieler nach Informationen unserer Redaktion: Stiller verfügt über keine Ausstiegsklausel. Damit bauen die Verantwortlichen an der Mercedesstraße weiter an der Mannschaft der Zukunft. Stiller ist dabei die zentrale Figur für den Trainer Sebastian Hoeneß. Um den Mittelfeldmann dreht sich das Stuttgarter Spiel.

Zuletzt hatten der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle und der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth die Gespräche mit Stillers Berater Volker Struth geführt. Herausgekommen ist nun eine Verlängerung der Zusammenarbeit, die dem 23-Jährigen deutlich mehr Geld einbringt. Stiller rückt zum Spitzenverdiener auf. Wie Deniz Undav erhält er nun etwa 4,5 Millionen Euro im Jahr.