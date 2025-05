Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Angelo Stiller erhält eine Diagnose voller Hoffnung

1 Trost und Hoffnung für den verletzten VfB-Regisseur: der VfB-Arzt Raymond Best (links) und Trainer Sebastian Hoeneß (rechts kümmern sich um Angelo Stiller. Foto: Baumann

Die weiteren Untersuchungen bestätigen, dass sich der Nationalspieler schwerer am Sprunggelenk verletzt hat. Vorerst fällt er aus – doch wenn der Heilungsprozess gut verläuft, könnte er im Pokalfinale am Ball sein. Wir liefern die Hintergründe.











Die Szene schockt noch immer. Wie Angelo Stiller von hinten in die rechte Wade getreten wird. Wie er dadurch mit dem Sprunggelenk extrem umknickt. Wie der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen bleibt. Stillers Tränen beim Humpeln in die Kabine steigerten die Dramatik. Der Nationalspieler sah in diesem Schreckensmoment bereits das anstehende Pokalfinale ohne sich über die Bühne gehen.