Mittelfeld des VfB Stuttgart: Angelo Stiller – warum sich die Kritik am Herzstück festmachen lässt

Angelo Stiller – warum sich die Kritik am Herzstück festmachen lässt

1 Bei Angelo Stiller läuft es nicht, wie es soll – und damit auch nicht beim VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Der 24-Jährige ist der Dreh- und Angelpunkt im Stuttgarter Spiel. Doch zuletzt ist der VfB-Profi seiner Bestform hinterhergelaufen. Wir beleuchten die Hintergründe.











Es ist nur ein Indiz, aber es sagt einiges aus über das Spiel des Angelo Stiller. Auf 65 Ballkontakte kam der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Das ist zwar deutlich mehr, als sein Gegenüber Maximilian Eggestein (34) auf der vergleichbaren Position hatte, aber eben weniger als der Mitspieler Jeff Chabot mit 86. Dabei ist es statistisch gesehen nicht ungewöhnlich, dass Innenverteidiger häufig den Ball am Fuß haben – beim VfB ist diese Kategorie jedoch grundsätzlich Stillers Domäne. Er ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel.