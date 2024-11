Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen: Neue Marktleute, mehr Sicherheit – das ändert sich beim Weihnachtsmarkt

Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen

1 Der Esslinger Weihnachtsmarkt lockt jedes Jahr hunderttausende Besucher in die historische Altstadt. Foto: Roberto Bulgrin

In der Adventszeit wird die Esslinger Altstadt wieder zur Bühne für ein historisches Markttreiben. Neben vielen bewährten Angeboten gibt es dieses Mal auch zahlreiche neue Marktleute – und ein verschärftes Sicherheitskonzept.











Die mittelalterlichen Handwerkskünstler, Gaukler und Marktbeschicker dürften schon dabei sein, ihre Siebensachen zu packen und ihre Handelswaren vorzubereiten, um im Lauf der kommenden Woche nach Esslingen zu reisen. Denn in knapp zwei Wochen wird in Esslingen die Uhr symbolisch um 600 Jahre zurückgedreht, um das mittelalterliche Flair aus vergangenen Zeiten beim Mittelalter- und Weihnachtsmarkt aufleben zu lassen. Neben viel Bewährtem präsentieren in diesem Jahr auch zahlreiche neue Marktleute ihre Fertigkeiten und Waren. Zudem wird ein verschärftes Sicherheitskonzept gelten.