Mittelalter- und Weihnachtsmarkt Esslingen: Sie schauen gerne tief ins Glas

1 Sie braucht nicht nur Fingerspitzengefühl: Glasbläserin Annette Mauser. Foto: Roberto Bulgrin

Der alte Spruch gilt für sie nicht. Glück und Glas brechen nicht leicht, meinen zwei Glasbläser auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt. Denn die Arbeit mit Glas beschert ihnen Glücksmomente.











Seine Berufswahl war vorgezeichnet: „Das war Schicksal. Es musste einfach so kommen“, meint Sebastian Kletzander. Kurz vor dem Schulabschluss wollte er sich in der Arbeitsagentur über Ausbildungswege informieren, doch auf dem Schreibtisch seines Beraters lag ein Flyer der Glasfachschule in Zwiesel. Die Broschüre war erst an diesem Morgen hereingekommen, und Sebastian Kletzander wusste: „Das ist es.“ Und trotz aller Herausforderungen, die ein Exotenberuf mit sich bringen kann, erklärt er: „Ich habe es nie bereut.“ Das klingt glaubhaft, denn mit unendlicher Geduld und Hingabe bearbeitet der 33-Jährige an seinem Stand vor dem Gasthaus „Reichsstadt“ auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt jedes einzelne Stück Glas.