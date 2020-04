1 Die Musikensembles des Mörike-Gymnasiums zeigen sich beim Sommerkonzert von ihrer besten Seite. Foto: Roth Quelle: Unbekannt

Wenn das Schuljahr zu Ende geht, steht am Esslinger Mörike-Gymnasium traditionell das Sommerkonzert auf dem Programm. Auch in diesem Jahr luden der Chor und das Orchester zu einer musikalischen Stunde in die voll besetzte Aula der Schule.

Eröffnet wurde das Konzert von solistischen Beiträgen: Zunächst gab es irische Klänge von Florine Rose (Querflöte) und Carolina Cigankowa (Harfe), die drei kurze traditionelle Stücke spielten. Dann folgte solistischer Gesang: Lara Pacholet interpretierte zwei aktuelle Popsongs. Nach einem souligen Instrumental-Intermezzo des Kleinen Orchesters mit dem Ray Charles-Klassiker „Hit the Road Jack“ ging es weiter mit Gesang: Der Chor unter der Leitung von Daniel Rebmann, der in den letzten Jahren neu aufgebaut wurde und inzwischen zu beachtlicher Größe angewachsen und in allen Stimmen gut besetzt ist, setzte ganz auf neuere Chart-Hits, die den einen oder anderen im Publikum je nach Textsicherheit zum Mitsummen oder Mitsingen animierten: Nach Christina Perris „Jar of Hearts“ und „Viva La Vida“ von Coldplay begeisterten die Sängerinnen und Sänger vor allen Dingen mit dem Gute Laune-Song „Shut up and dance“.

Der letzte Teil des Programms gehörte dem Orchester unter der Leitung von Kerstin Brenneisen, das wie gewohnt auf eine anregende Mischung aus Pop- und Filmmusik und Klassikern setzte, von denen jeder einzelne ohrwurmverdächtig war: Das große Ensemble aus allen Klassenstufen - darunter sogar Musikerinnen, die seit einigen Wochen das Abitur schon in der Tasche haben und sich den Auftritt dennoch nicht nehmen ließen - passte kaum auf die Bühne und überzeugte umso mehr durch sein harmonisches und präzises Zusammenspiel, sei es bei den Titelmelodien aus „Star Wars“, „Jurassic Park“ oder „Game of Thrones“, beim Vangelis-Hit „Conquest of Paradise“ oder den klassischen Evergreens „Walzer Nr. 2“ von Schostakowitsch oder dem mitreißenden „Radetzky-Marsch“ von Johann Strauß.

Unter anhaltendem Applaus der Zuschauer für die Musiker und mit einem herzlichen Dank an alle Beteiligten konnte Schulleiterin Gerda Eller das Publikum nach diesem musikalischen Schuljahresschlusspunkt beschwingt in einen lauen Sommerabend entlassen.