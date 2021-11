1 Lachen erwünscht: Die Clowns üben bereits fleißig für ihren Auftritt. Foto:

Beim Ferienprogramm der Kinder- und Jugendförderung Ostfildern dürfen Kinder sich fünf Tage lang als Zirkus-Artisten ausprobieren. Gekrönt wird die Woche mit einer Aufführung am Samstag.















Ostfildern - Normalerweise wird in der Körschtalhalle in Scharnhausen Handball gespielt. Doch in den Herbstferien verwandelt sich die Turnhalle tagsüber in eine Zirkusmanege. Die Clowns mit ihren roten Pappnasen und langen Schuhen treiben Schabernack, daneben wird sich am Trapez in die Höhe geschwungen. Ein Junge liegt auf einem Nagelbrett und breitet die Arme aus. Ein paar Meter weiter hüpft ein Mädchen auf einem Bein stehend Seil. Sie alle probieren sich beim Mitmachzirkus als Artisten aus.