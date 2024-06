Mitmach-Ausstellung im Esslinger Schwörhaus: Erlebnisreise in die Wunderwelt der Farben

Erlebnisreise in die Wunderwelt der Farben

1 Eine bunte Farbenwelt lockt: Das Schwörhaus bietet den passenden Rahmen für eine Ausstellung voll kunterbunter Akzente. Foto: Roberto Bulgrin

Mit der Ausstellung „More than Colours“ lädt das Esslinger Schwörhaus zu einer Reise in die Wunderwelt der Farben ein. Kulturvermittlerin Marion Jeiter und ihr Chamäleon Camorro machen jungen Gästen mit originellen Ideen Lust auf den Museumsbesuch.











„Was wäre die Welt ohne Farben?“, fragt das Esslinger Stadtmuseum. Die Antwort gibt die Mitmachausstellung, die unter dem Titel „More than Colours – Farbenrausch“ im historischen Schwörhaus. Auf anschauliche Weise wird dort gezeigt, wie Farben entstehen, wie der Mensch sie wahrnimmt und welche Wirkung Farben haben. Konzipiert wurde die Ausstellung im Mitmach-Museum „Wissens.wert.welt“ im österreichischen Klagenfurt – von dort aus ging sie auf Tournee. Esslingen bietet bis 6. Oktober Gelegenheit, in die Wunderwelt der Farben einzutauchen. Dafür, dass gerade junge Museumsbesucher ihren Spaß am Ausstellungsbesuch haben, sorgen anschauliche Führungen und vielfältige Möglichkeiten, auch selbst aktiv zu werden.