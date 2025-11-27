Mitgliederversammlung der Kickers: Die Blauen schreiben rote Zahlen – Lorz räumt Fehler ein

1 Kickers-Präsident Rainer Lorz bekam trotz schwieriger sportlicher und finanzieller Lage viel Applaus von den Mitgliedern. Foto: Baumann

Bei der Mitgliederversammlung verkünden die Stuttgarter Kickers ein Jahresdefizit von 471 000 Euro. Präsident Rainer Lorz bleibt im Amt, der Verein will aus Fehlern lernen.











Link kopiert

Erstmals seit vielen Jahren ging die Mitgliederversammlung der Stuttgarter Kickers nicht an einem Montag, sondern donnerstags über die Bühne. Was sich im Gegensatz zum Wochentag nicht änderte, ist die weiterhin sehr herausfordernde Lage der Blauen. Nicht nur was das Sportliche, mit Regionalliga-Platz zwölf vor dem Spiel am Sonntag beim SV Sandhausen betrifft, sondern vor allem mit Blick auf die Finanzen.