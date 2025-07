Mitfinanzierung abgelehnt: Kreis Esslingen besiegelt Aus für zwei Expressbuslinien

1 Die Linie X 4 von Stuttgart-Degerloch nach Nürtingen steht vor dem Aus. Foto:

Stuttgart braucht Mitfinanziers für den Weiterbetrieb der Expressbusse von Degerloch nach Filderstadt (X 7) und Nürtingen (X 4). Der Kreis Esslingen winkt ab.











Das Aus der Expressbuslinien X4 von Degerloch über Bernhausen, Sielmingen, Wolfschlugen, Oberensingen nach Nürtingen und X7 von Degerloch über Plattenhardt, Bonlanden nach Harthausen scheint besiegelt. Denn ohne die monetäre Unterstützung des Kreises Esslingen, so hatte die Stadt Stuttgart dem Landratsamt mitgeteilt, müsse der Betrieb voraussichtlich schon zum 30. September dieses Jahres eingestellt werden.

Der Finanzausschuss des Kreistages lehnte in seiner jüngsten Sitzung eine Mitfinanzierung jedoch mehrheitlich ab. Mit Bedauern zwar angesichts steigender Fahrgastzahlen. Verwiesen wird jedoch auf die schlechte Kassenlage: Der Kreis Esslingen hätte laut seiner Verwaltung jährlich 530 000 Euro für den Weiterbetrieb der Linien X4 und X7 beisteuern müssen. „Bislang waren wir an der Finanzierung nicht beteiligt“, stellte Landrat Marcel Musolf klar.

Zwei Express-Buslinien im Kreis Esslingen nach Stuttgart

Die Initiative war von der Landeshauptstadt ausgegangen, die Ende 2018 als Maßnahme zur Luftreinhaltung drei überregionale Expressbusverbindungen auf den Weg brachte – die Linien X 2 (Stuttgart-Leonberg) sowie X 4 und X 7 auf Esslinger Gemarkung. Gefördert wurde der Betrieb durch die SSB bis September 2024 zu 75 Prozent vom Land, für den Rest kam Stuttgart selbst auf. Seither aber deckt das Land nur noch 50 Prozent der Kosten ab, und dieser Zuschuss wird auch nur noch bis Ende September 2027 gewährt.

Der Wunsch der Stuttgarter ist nun, dass sich die Verbundlandkreise mit 25 Prozent an den Expressbuslinien beteiligen, weil sie von diesem Angebot ja auch profitieren würden. In Esslingen sieht man das allerdings nicht ein. „Wer bestellt, bezahlt“, so einfach ist das laut Musolf. Auch in den anderen Landkreisen sehe man die vorgeschlagene Solidarfinanzierung kritisch, teilte er mit. Und noch sei völlig unklar, wie es nach 2027 weitergehen soll.

Die Buslinien 74 und 77 könnten im Kreis Esslingen wieder öfter fahren

Den Wegfall der Linien X 4 und X 7 würde nach Einschätzung der Verwaltung „keine Erschließungsdefizite“ im Kreis Esslingen auslösen. Denn es gebe mit den parallel verlaufenden Buslinien 74 und 77 bereits Alternativen. Die Fahrzeuge sollen dann wieder so häufig fahren wie vor der Einführung der Expressbusse. Der einzige Nachteil für Fahrgäste sei, dass die „normalen“ Busse länger unterwegs sind.