Einer Polizeistreife fallen zwei Autos in Ludwigsburg auf, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind. Die Fahrer müssen nun mit Anzeigen rechnen.















Haben sich zwei 28-Jährige in der Schwieberdinger Straße ein illegales Autorennen miteinander geliefert? Das hält die Polizei für durchaus möglich: Gegen 1.10 Uhr war den Beamten in der Nacht auf Montag ein VW aufgefallen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Diesem folgte ähnlich flott ein Mercedes. Nachdem beide Wagen an einer Ampel im Bereich zur Schlieffenstraße hielten, konnte der Streifenwagen aufschließen. Die Ampel schaltete auf „Grün“ – und der Golf- und der Mercedes-Fahrer traten aufs Gaspedal. Die Polizei folgte den Autos und nachdem sie über 100 Stundenkilometer erreicht hatten, stoppten und kontrollierten sie die beiden. Die Fahrer müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen.