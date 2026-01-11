Fünf Gründe, warum Haustiere (nicht) im Bett schlafen sollten

1 Die Beagle-Mischlings-Hündin „Franky“ liegt entspannt im flauschigen Bett und wartet schon auf Frauchen und Herrchen. Foto: Nicolas Armer/dpa

﻿ Knuddeln, streicheln, kuscheln. Hunde lieben Liebkosungen und Zärtlichkeitsbeweise. Am besten immer und überall. Doch wenn’s Nacht wird, gehören sie mit ihren vier Pfoten ins Körbchen. Oder doch nicht?

Ein Drittel der Hunde dürfen zu Frauchen und Herrchen

In Deutschland dürfen laut einer Umfrage knapp ein Drittel der Haustiere bei Herrchen und Frauchen mit im Bett schlafen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Dabei wurden auch Teilnehmer in der Schweiz, Frankreich, Österreich und Italien befragt.

So gaben mit 29 Prozent in Deutschland die meisten Haustierbesitzer an, ihren Schlafplatz mit ihrem Vierbeiner zu teilen. Im Ländervergleich am wenigsten sind es hingegen mit etwa einem Fünftel in der Schweiz.

Mit 52 Prozent schlafen die meisten tierischen Mitbewohner jedoch in ihrem eigenen Körbchen oder Käfig, wie die Befragten in Deutschland angaben.

Außerdem machen es sich einige Tiere demnach auch auf dem Sofa zum Schlafen bequem (27 Prozent).

„Dort, wo es will“, gaben 18 Prozent der Befragten hierzulande an.

Bei der repräsentativen Umfrage von YouGov im Auftrag des Onlinehändlers Galaxus wurden in Deutschland 1.041 Menschen zwischen 15 und 79 Jahren befragt.

Tierschutzbund: Mit Hund und Katze „in der Regel kein Problem“

Der Tierschutzbund sieht in dem Teilen des Betts mit den Haustieren grundsätzlich kein Problem. „Es ist weder besonders schädlich noch besonders vorteilhaft für das Tier, im Bett zu schlafen. Es bleibt eine individuelle Wahl“, teilt eine Sprecherin mit.

„Bei Hunden und Katzen stellt das Schlafen im eigenen Bett in der Regel kein Problem dar.“ Wichtig sei nur, dass hygienische Bedingungen wie die regelmäßige Entwurmung gegeben sind und das Tier frei von Zecken und Flöhen ist.

Fünf Gründe, warum Hunde (nicht) in Ihrem Bett schlafen sollten

1. Krankheiten

Contra: Haustiere übertragen Krankheiten

Zoonose hört sich ekelig an – ist es auch. Es handelt sich um Infektionskrankheiten, die von Tier zu Mensch und von Mensch zu Tier übertragen werden. Rund 200 derartige Krankheiten sind bekannt.

Wer einen Hund hat, braucht sich zwar nicht vor Affenpocken, Ebola, Hanta-Virose oder Maul-und Klauenseuche ängstigen. Aber auch die geliebten Haustiere können bakterielle und virale Krankheiten wie Borreliose übertragen und Parasiten wie Flöhe, Würmer oder Zecken ins Haus schleppen.

Wenn der Hund in der Nähe des Gesichts schläft, können über die Atemwege Keime aufgenommen werden. Außerdem ist es ziemlich unappetitlich, wenn sie einem das Gesicht abschlecken.

Pro: Gegen Parasiten gibt es Mittel

Wer in Hunden nur Krankheitsschleudern sieht, sollte sich besser aseptische Tierfilme anschauen, aber nicht mit Tieren unter einem Dach zusammenleben. Verantwortungsbewusste Tierhalter lassen ihren Hund regelmäßig entwurmen.

Wer Angst vor Zecken und Flöhen hat, träufelt einfach ein Spot-on-Präparat in den Nacken des Tieres – und schon hat man Ruhe vor den Plagegeistern.

Gesundheitsfanatiker und Hyper-Ängstliche sollten sich kein Tier anschaffen. Am Besten sie verlassen das Haus erst gar nicht, weil es draußen vor Bakterien, Viren und Ungeziefer nur so wimmelt.

2. Hygiene

Contra: Hund im Bett ist unhygienisch

Hunde lieben Gassi-Gehen, Katzen Freigang. Da sie auf ihren vier Pfoten überall reintappen, riechen und schnüffeln, tragen sie allerlei Unrat ins Haus. Sie verlieren relativ viele Haare und bringen den Dreck von draußen mit ins Bett. Deshalb muss zum Beispiel die Bettwäsche öfters gewechselt werden – schon allein wegen der Kot-und Pipi-Reste im Fell.

Wenn Vierbeiner in die Jahre kommen, haben sie oft ihre Blase nicht mehr unter Kontrolle und nässen.

Pro: Putzen muss man immer

Man sollte seine Bequemlichkeit und Faulheit nicht auf die armen Haustiere schieben. Gegen schmutzige Pfoten helfen Duschvorleger und Handtücher an der Haustür.

Die Bettwäsche regelmäßig wechseln sollte man auch, wenn man keinen Hund hat.

Dasselbe gilt fürs Saugen und Staubwischen. Wer einen Putzfimmel hat, sollte sich kein Tier anschaffen und die Polstergarnitur im Wohnzimmer mit einer Folie vor Staub schützen.

Nachtruhe und Rangordnung

3. Nachtruhe

Contra: Tiere im Bett stören den Schlaf

Unter Umständen leidet Herrchens und Frauchens Schlafqualität. Ein Hund, der schnarcht, ein Welpe, der sich geräuschvoll von einer Seite zur anderen dreht – das kann Menschen mit leichtem Schlaf das Leben schwer machen.

Hunde haben andere Schlafgewohnheiten als Menschen. Wenn sie immer wieder aufwachen und umherlaufen, stört das die Nachtruhe.

Pro: Menschen sind schlimmere Schlafstörer

Was ein tiefer, erholsamer Schlaf wert, weiß jeder, der Schlafprobleme hat. Deshalb ist dieses Argument das einzige, das wirklich zieht. Aber: Wer einen leichten Schlaf und ein nervöses Nervenkostüm hat, sollte besser in keiner Beziehung leben.

„Homo homini lupus“ – „Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf“ – sagt der englische Philosoph Thomas Hobbes. Niemand weiß das besser als derjenige, dessen Partner so laut schnarcht, dass die Wände wackeln. Aber deswegen setzt man ihn doch noch lange nicht vor die Schlafzimmertür.

4. Rangordnung

Contra: Störung der Rangordnung

Wenn der Hund in demselben Bett schläft, gibt es eventuell Rangprobleme. Dass Schlafen im Bett kann dazu führen, dass der Hund den Menschen nicht mehr als Rudelführer akzeptiert und seine Befehlen nicht mehr befolgt. Als Hundehalter muss man aber das Sagen haben.

Das gilt auch für Kinder, von denen der Hund später einmal Kommandos befolgen soll. Auch Aggressionen gegen andere Personen im Bett – etwa den Partner oder Liebschaften von Herrchen oder Frauchen – sind möglich. Schwierig wird es, wenn Hundi das halbe Bett für sich beansprucht und partout nicht zur Seite rücken will.

Pro: Stärkere Verbundenheit

Wer sich von seinem Haustier auf der Nase rumtanzen lässt, hat ein echtes Problem mit seiner Autorität. Das wird auch durch ein tierfreies Schlafzimmer nicht besser.

Wenn Hunde ins Bett dürfen, kann das die Beziehung zwischen Tier und Mensch enorm fördern. Die gemeinsame Bettruhe stärkt die gemeinsame Freundschaft, schafft Wohlbefinden und beruhigt die Nerven.

Laut einer Studie des Zentrums für Schlafmedizin der Mayo Clinic in Scottsdale (US-Bundesstaat Arizona) fühlen sich Tierhalter, die ihre Lieblinge ins Bett lassen, entspannter und sicherer und schlafen besser. Von 150 Befragten gaben 56 an, ihre Haustiere im Bett schlafen zu lassen. Nur 20 Prozent sagten, dass sie nachts vom Tier geweckt würden. Fast jeder erklärte, dass die Haustiere in ihrem Ruhegemach ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Vermenschlichung

5. Vermenschlichung

Contra: Tiere sind keine Kuscheltiere

Tiere müssen Tiere bleiben und gehören ins Körbchen. Allenfalls neben dem Bett kann man sie dulden. Es liegt weder in der Natur des Hundes oder der Katze im Bett zu schlafen noch Kleidung zu tragen. Tiere dürfen auch kein Kinder- oder Partnerersatz sein.

Der Psychologe Rainer Wohlfarth zieht klare Grenzen: „Wenn wir Tieren alle unsere menschlichen Denkmuster überstülpen – der Hund ist so, wie ich bin, und der tickt so, wie ich als Mensch ticke –, wird es zur übertriebenen Tierliebe.“

Im Kinderbett hätten Tiere generell nichts verloren, betont Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Die Verletzungsgefahr sei gerade für Kleinkinder zu groß. Im Kinderzimmer sollten die Tiere nur unter Aufsicht sein.

Bei Katzen hilft ein Gitterschutz, um zu verhindern, dass sie nachts ins Bett springen. Kleintiere wie Hamster oder Meerschweinchen gehören grundsätzlich nicht ins Bett – zu schnell sind die zierlichen Körper zerdrückt.

Pro: Kuscheln tut gut

Das Tier neben sich spendet Wärme und Nähe und genießt umgekehrt die kuschelige Wohligkeit an der Seite seines Menschen.

Wenn es in einer Beziehung wegen des Haustieres im Bett zu Eifersuchtsdramen kommt, sollte man nicht Hund dafür verantwortlich machen. Vielleicht passen Herrchen und Frauchen einfach nicht zusammen.

Wie alles im Leben gibt es auch für Tierliebe feste Regeln und Grenzen. „Es hat nichts mit Vermenschlichung zu tun, wenn Tiere einen schönen Schlafplatz suchen“, sagt die Tier-Therapeutin Anette Bull. „Man muss sie ja nicht auf ein Kopfkissen betten und zudecken. Der Mensch bietet ihnen einen Schlafplatz in dem sozialen Gefüge an, in dem sie auch sonst leben.“ Die Tiere sollen selber entscheiden, wo sie schlafen möchten. Das Wichtigste: Immer die Tür einen Spalt offen lassen.

Fazit

Die Frage, ob ein Hund mit ins Bett darf oder nicht, muss jeder für sich selbst beantworten. Jeder Mensch und jedes Tier hat ein unterschiedliches Bedürfnis nach Nähe und Distanz. Entscheidend ist, dass sich Mensch(en) und Tier(e) wohlfühlen und einander Freunde sind.

Es gebe keinen signifikanten Unterschied zwischen menschlichen Freunden und Tieren – den sogenannten Kumpan-Tieren –, sagt der Wiener VerhaltensbiologeKurt Kotrschal. „Wenn die Beziehung okay ist, entfalten sie bei beiden dieselben positiven Wirkungen auf Psyche und Physiologie. Gelegentlich sogar noch bessere, etwa weil man sich bei menschlichen Freunden davor hütet, sich zu blamieren.“