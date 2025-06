Mit VfB-Star Nick Woltemade: Rudi Völler freut sich auf das U21-„Traumfinale“

1 Rudi Völler freut sich auf das Finale. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Deutschlands Jungfußballer treffen im Endspiel der EM auf England. Aus Sicht von Sportdirektor Rudi Völler ist es ein würdiges Duell. Für den Bundestrainer hat er „noch ein Kärtchen“.











Die deutsche U21-Nationalmannschaft will die Europameisterschaft in der Slowakei mit dem vierten EM-Titel krönen. „Man ist jetzt im Finale und will dann logischerweise auch Europameister werden“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach dem 3:0 der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes im Halbfinale gegen Frankreich.

Gegner des deutschen Teams um den erneut zum Spieler des Spiels gekürten Torjäger Nick Woltemade wird am Samstag (21 Uhr/Sat.1) in Bratislava Titelverteidiger England sein. „Traumfinale. Deutschland gegen England - mehr geht nicht. Ich freue mich darauf. Es wird sicherlich ein großes Spiel werden und hoffentlich gewinnen wir - 2:1“, sagte Völler. „Ich hoffe, dass ganz Deutschland die Daumen drückt am Wochenende.“

Völler betonte, dass er das Spiel in der slowakischen Hauptstadt „ganz sicher“ an der Seite von Bundestrainer Julian Nagelsmann verfolgen werde. „Ich habe noch ein Kärtchen für ihn“, scherzte Völler.

Trainer sicher: persönliche Ehrung für Woltemade zweitrangig

Beim Sieg gegen Frankreich erzielte Woltemade sein sechstes Turnier-Tor, Nelson Weiper und Brajan Gruda steuerten die weiteren Treffer bei. Woltemade ist auf dem besten Weg, der vierte deutsche Torschützenkönig zu werden: Der 23 Jahre alte Neu-Nationalspieler des VfB Stuttgart führt die Torjägerliste an.

Auch die Ehrung zum Spieler des Turniers ist sehr gut möglich. „So, wie ich Nick kenne, ist das einzige Ziel, das er hat, Europameister zu werden - und alles, was er dann nebenbei so mitnimmt, wäre schön“, sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo.

Herausragend agierte Torhüter Noah Atubolu beim Sieg gegen die französische Angriffsreihe um den früheren Bayern-Star Mathys Tel. „Das war ein unfassbares Spiel von uns“, sagte der Freiburger, der mit seinem 21. Länderspiel für die U21 Manuel Neuer als Torhüter mit den meisten Einsätzen hinter sich ließ. „Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch ein großes Ziel.“

Allerdings wird Abwehrchef Max Rosenfelder zu diesem Ziel nicht mehr aktiv beitragen können. Der Freiburger musste in der Anfangsphase verletzt ausgewechselt werden, vergoss am Abend des großen deutschen Erfolgs bittere Tränen. „Es macht mich traurig, ihn weinen zu sehen. Das tut weh“, sagte Di Salvo. „Jetzt müssen wir zusehen, dass wir die Kräfte sammeln und für Max ein super Finale spielen - und das Finale gewinnen.“