1 Selbstgenähte Masken bringen Farbe in die Corona-Zeit und helfen anderen, zu helfen: Marion Ebach, Franziska Rapp, Jessica Binder und Elke Walkenhorst-Mayer (von links) Foto: Roberto Bulgrin

Als im Frühjahr Mundschutz-Masken knapp waren, hat die Esslingerin Jessica Binder zu Nadel und Faden gegriffen. Seither gibt es ihre selbst genähten Masken gegen eine Spende am Obst- und Gemüsestand der Familie Rapp in Hohenkreuz. 3500 Euro gehen nun an das Stuttgarter Kinder-Hospiz und den Verein Bürger für Berber.

Esslingen - Manchmal genügt ein kleiner Impuls, um Großes anzustoßen – man braucht nur die richtigen Leute, die zur rechten Zeit eine gute Idee haben. Als die Corona-Pandemie im Frühjahr über uns hereinbrach und von heute auf morgen unzählige Mundschutz-Masken gebraucht wurden, die der Handel anfangs gar nicht zur Verfügung stellen konnte, krempelte Jessica Binder spontan die Ärmel hoch und setzte sich an ihre Nähmaschine, um aus alten Herrenhemden neue Masken zu zaubern. „Verdienen wollte ich damit nichts – ich wollte einfach nur helfen“, erzählt die Esslingerin. Und um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, bat sie die Masken-Interessenten um Spenden für einen guten Zweck. „Wenn durch die Aktion am Ende 80 oder 90 Euro zusammengekommen wären, dann wäre ich schon zufrieden gewesen“, sagt Jessica Binder. Doch der Bedarf an Masken war groß und mit Rapps Gemüse- und Früchtemarkt fand sich rasch ein Partner, der seinen Teil zum Gelingen beitrug. Seither bietet Familie Rapp an ihrem Verkaufsstand in der Wäldenbronner Straße Jessica Binders kunterbunt gemusterte Masken an – der gesamte Erlös der Aktion ging nun an das Stuttgarter Kinder-Hospiz und den Esslinger Verein Bürger für Berber, die sich pünktlich vor Weihnachten über großzügige Schecks freuen dürfen.