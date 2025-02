Mit Gaststar Ulrike Folkerts: Dreharbeiten in Ludwigsburg: „Soko Stuttgart“-Folge wird ausgestrahlt

Dreharbeiten in Ludwigsburg: „Soko Stuttgart“-Folge wird ausgestrahlt

1 Die Darstellerin Ulrike Folkerts spielt in der Soko-Folge „Rückschläge die Inhaberin eines Boxclubs. Foto: Bavaria Fiction/Daniel Schmid

An diesem Donnerstagabend läuft im Fernsehen eine Folge „Soko Stuttgart“, die in Ludwigsburg gedreht wurde. Gaststar Ulrike Folkerts, bekannt als Tatort-Kommissarin, sagt: „Dass ich mit meinem bewährten Alter eine Boxtrainerin spielen darf, finde ich ganz toll.“











Das ZDF zeigt am Donnerstag, 27. Februar, um 18 Uhr die „Soko Stuttgart“-Folge „Rückschläge“, für die Ulrike Folkerts als Gaststar gewonnen werden konnte. Die unter anderem als „Tatort“-Kommissarin bekannte Darstellerin spielt darin die Rolle der „Ulli Geiger“, die Besitzerin eines Boxclubs. Dort nimmt sie sich Jugendlichen an, die sonst keinen Platz in der Gesellschaft haben. Als jedoch einer ihrer Boxschüler tot aufgefunden wird, gerät sie unter dringenden Tatverdacht. Für ihre Rolle hat Ulrike Folkerts ein Box-Training absolviert.

Ulrike Folkerts freut sich über Abwechslung

„Dass ich mit meinem bewährten Alter eine Boxtrainerin spielen darf, finde ich ganz toll. Es ist ein Ausreißen aus diesem Kommissarinnen-Dasein, was ich ja sonst leidenschaftlich gerne tue“, sagt Ulrike Folkerts über ihre Rolle als Boxtrainerin. Es mache ihr wahnsinnigen Spaß, mal eine ganz andere Rolle zu spielen und in den Dunst der Verdächtigen zu geraten, um sich um Kopf und Kragen zu reden. „Dann noch ein paar coole Jungs und Mädels zu trainieren und selbst eine gute Figur zu machen, das ist eine super Kombination.“

Darstellerin Ulrike Folkerts als Boxclubbesitzerin „Ulli Geiger“ (links) mit der Soko-Kommissarin Jasmin Gassmann als „Lea Gomez“ und dem Kommissar Peter Ketnath als „Jo Stoll“. Foto: Bavaria Fiction/Daniel Schmid

Gedreht wurde die Folge innerhalb von zwei Drehtagen im MBC-Boxstudio in der Kronenstraße in Ludwigsburg. Für die Folge konnten zudem Josephine Martz und Oscar Nadermann als Episodendarsteller sowie der professionelle Boxsportler Arbias Kuci aus der Nähe von Stuttgart als Darsteller des Opfers gewonnen werden.

Noch bis Ende März zeigt das ZDF donnerstags um 18 Uhr die neuen Folgen der 16. Staffel. In der ZDF-Mediathek sind diese immer eine Woche vorher abrufbar. Aktuell sind zudem die Dreharbeiten zur 17. Staffel „Soko Stuttgart“ gestartet. Derzeit entstehen die ersten vier Folgen unter der Regie von Caro Leipold, die Kamera verantwortet Simon Schmejkal. Bis Mitte November produziert die Bavaria Fiction in Stuttgart und Umgebung insgesamt 24 neue Krimifälle.