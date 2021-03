1 Wolfgang Drexler Foto: Roberto Bulgrin

Er ist Esslinger durch und durch, und er hat die Politik in seiner Heimatstadt wie nur wenige geprägt. Ob als langjähriger SPD-Landtagsabgeordneter, als Stadt- und Kreisrat, als Vorsitzender des Fördervereins Nord und des FC Esslingen oder als Präsident des Schwäbischen Turnerbundes – der profilierte Sozialdemokrat hat sich in vielen Bereichen einen Namen gemacht. Am 29. März wird Wolfgang Drexler 75 Jahre alt.

Esslingen - Als er vor fünf Jahren seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, prägte Wolfgang Drexler einen Satz, der ihn perfekt charakterisiert: „Es gibt immer gute Gründe, Haltung zu zeigen.“ Diese Devise hat er seit jungen Jahren in vielen Positionen beherzigt: Ob anfangs bei den Pfadfindern oder später im Kreisjugendring, ob als Stadtrat, Kreisrat oder langjähriger Esslinger SPD-Landtagsabgeordneter und Fraktionschef, ob als Landtagsvizepräsident und Generalsekretär der Landes-SPD, ob als Vorsitzender des Fördervereins Nord, als Chef des FC Esslingen oder als Präsident des Schwäbischen Turnerbundes – Drexler bewies und beweist stets Haltung. Was er sagt, das meint er, und was er verspricht, das hält er. Drexler prägt die Esslinger (Kommunal-)Politik seit Jahrzehnten, und auch nach seinem selbst gewählten Abschied aus dem Landtag im Jahr 2018 hat sein Wort in Stadt und Land Gewicht. An diesem Montag feiert Wolfgang Drexler seinen 75. Geburtstag, und nicht nur seine Weggefährten wünschen ihm an diesem Tag nur das Allerbeste.