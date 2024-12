Mit einem heiklen Thema endet die Esslinger Lesart: Ringen mit der inneren Zerrissenheit

1 Der Musiker Jörg Koch, der Sprecher Götz Schneyder, die Moderatorin Anja Perkuhn und der Autor Ben Gijsemans (von links) fanden den richtigen Ton für ein schwieriges Thema. Foto: R. Bulgrin

Die Esslinger Literaturtage sind zu Ende, und viele werden die 30. Lesart in bleibender Erinnerung behalten. Zum Abschluss erlebte das Festival eine Premiere: Erstmals wurde eine Graphic Novel präsentiert. Es war ein ebenso spannender wie berührender Abend.











Die 30. Esslinger Literaturtage sind vorüber, und viele Momente werden dem Publikum in bester Erinnerung bleiben. 20 Lesungen für Erwachsene und weitere 17 für Kinder und Jugendliche fanden starke Resonanz. Bekannte Namen wie Alex Capus, Arno Geiger und Raul Krauthausen zierten das Programm. Raoul Schrott bescherte der Lesart eine Sternstunde. Gäste wie Gaea Schoeters, Stefan Sommer oder Max Czollek wurden für viele Literaturfans zur Entdeckung. Und mit Hildegard Keller und ihrer fulminanten Hommage an Alfonsina Storni feierte das Festival die Wiederentdeckung einer Autorin, die hierzulande viel zu wenig Beachtung findet. Ganz zum Schluss erlebte die Lesart am Samstagabend noch eine Premiere: Erstmals präsentierte das Festival in der Scala eine Graphic Novel – und zwar eine, die unter die Haut geht.