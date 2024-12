Mit einem Augenzwinkern: Lindner moniert Habeck-Aussage zu Auszahlungsmechanismus

1 Robert Habeck (Grüne) (links) und der ehemalige Finanzminister, Christian Lindner (FDP) sind sich uneinig. (Archivbild) Foto: Carsten Koall/dpa

Berlin - Mit einer Aussage zu möglichen Versäumnissen früherer FDP-Kabinettsmitglieder hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den FDP-Vorsitzenden, Christian Lindner, gegen sich aufgebracht. Habeck hatte in einem Video gesagt: "Auf einmal geht’s. Drei Jahre lang ging es nicht voran. Jetzt ist die FDP nicht mehr im Bundeskabinett und wunder was: Heute wurde die Entscheidung getroffen."

Der Spitzenkandidat der Grünen bezog sich auf einen Kabinettsbeschluss vom Mittwoch, wonach die Bundesregierung im nächsten Jahr die technische Möglichkeit schaffen will, direkt Geld an die Bürger auszuzahlen. Zunächst sollen nur pauschale Zahlungen möglich sein, später auch nach Einkommen differenzierte Auszahlungen an Teilgruppen der Bevölkerung.