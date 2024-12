Mit Dirndl und Lederhose: Versprechen eingelöst: bayerische Familie bei Jimmy Fallon

2 Familie Ewerdwalbesloh vor dem Eingang zum Studio. (Handout) Foto: Leon Ewerdwalbesloh/dpa

US-Talkmaster Jimmy Fallon verläuft sich am Tegernsee. Auf Tiktok postet er kurz darauf ein Video, wie ihn eine Familie im Cabrio zurück zum Hotel fährt. Nun waren seine Helfer in der Show.











Link kopiert

Gmund/New York - US-Talkmaster Jimmy Fallon hat sein Versprechen eingelöst. Monate nachdem er sich im malerischen Oberbayern verirrt hatte, waren seine "Retter" in der "Tonight Show" zu Gast. Sohn Leon Ewerdwalbesloh und seine Eltern besuchten die Aufzeichnung in New York in bayerischer Tracht, wie der 23-Jährige berichtete.

"Es war echt mega", sagte er. Während der Aufzeichnung habe Fallon die Geschichte der ungewöhnlichen Bekanntschaft erzählt und sie aufgerufen. Ob der Ausschnitt es auch in die finale Sendung geschafft hatte, wusste Leon nicht. Nach der Aufzeichnung konnte die Familie noch auf der Promi-Couch Platz nehmen und mit dem Talkmaster plaudern. Am Freitag geht es für die drei wieder zurück nach Gmund am Tegernsee.

Gastfreundschaft mit bayerischem Charme

Fallon hatte im August das Adele-Konzert in München besucht. Auf dem Internet-Portal Tiktok erzählte er später, er sei von seinem Hotel zu einer kleinen Tour gestartet, habe sich verirrt, ohne Karte und mit fast leerem Handy.

Dann traf er auf Leon Ewerdwalbesloh - der ihn trotz der für Fallon ungewohnten kurzen Hosen erkannte. Im dunkelgrünen Golf-Cabrio brachten Leon und Mutter Corinna den Star in sein Hotel zurück - und der revanchierte sich mit der Einladung nach New York.