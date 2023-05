Der Krieg, so nah – am Eckensee

Mit dem Schauspiel Stuttgart in den Untergrund

9 So wird der Kriegsalltag fassbar: Blick in eine Station der Audioführung. Foto: Björn Klein

Im Luftschutzkeller von Kiew: Das Stuttgarter Schauspiel zeigt „City X. Fragmente eines Krieges“, eine erschütternde Audioführung von Gernot Grünewald. Sie lässt das Idyll am Eckensee plötzlich sehr brüchig erscheinen.















Das Idyll am Stuttgarter Eckensee ist perfekt. Man sitzt auf Bänken, liegt auf Wiesen, plaudert, flaniert, radelt. Ein Frühlingsabend, der nichts von seinem Glück weiß. Noch. Schon bald hören wir Nadja zu, 78, die auf „einen ruhigen Lebensabend gehofft“ hat, bis am 24. Februar 2022 um 5 Uhr morgens eine Rakete in der Nähe ihres Hauses explodierte.