Mit dem IC von Stuttgart: Mit dem Deutschlandticket Richtung Bodensee

1 Für den IC zwischen Stuttgart in Richtung Konstanz (bis nach Singen) gibt es eine Ausnahme fürs Deutschlandticket. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Andreas Haas

Eigentlich ist der Intercity vom Deutschlandticket ausgenommen. Doch in Baden-Württemberg gibt es eine Ausnahme. Wir haben den Ausflugstipp.











Link kopiert

Mit dem Deutschlandticket bis ans schwäbische Meer? Das geht. Wer etwas Zeit mitbringt und ohnehin bereits das mittlerweile 58 Euro teure Deutschlandticket besitzt, kann ohne Zusatzkosten bis nach Konstanz am Bodensee reisen. Zwar sind ICE- und IC-Züge grundsätzlich vom Deutschlandticket ausgeschlossen – doch auf einer bestimmten Strecke in Baden-Württemberg gibt es eine Ausnahme. Ab dem Stuttgarter Hauptbahnhof fährt der Intercity bis nach Singen am Hohentwiel. Von dort bringt die S-Bahn Reisende in etwa 30 Minuten weiter nach Konstanz. Insgesamt dauert die Fahrt rund zwei Stunden und 40 Minuten – vorausgesetzt, die Bahn ist pünktlich.

Was der Bodensee zu bieten hat

Konstanz eignet sich hervorragend für einen Tagesausflug: Vormittags durch die Altstadt schlendern, nachmittags ein Eis am Ufer genießen. Vieles in der Stadt ist bequem zu Fuß erreichbar. Wer mehr Zeit mitbringt, findet in der Region zahlreiche Highlights für einen Kurzurlaub – zum Beispiel die Burg Meersburg, die Blumeninsel Mainau oder das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen.

Weitere Tipps für Ausflüge am Bodensee im Video:

Wer nicht ganz so viel Zeit in der Bahn verbringen möchte, kann auf der IC-Strecke auch früher aussteigen – und ebenfalls neue Orte entdeckten. Unter anderem hält der Intercity auch in Horb oder Rottweil.