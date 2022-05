Bezirksparteitag der CDU in Waiblingen Strobl findet Ermittlungen gegen ihn „völlig in Ordnung“

Beim Bezirksparteitags der CDU-Nordwürttemberg am Samstag in Waiblingen meldet sich Innenminister Thomas Strobl per Videobotschaft – und äußert sich auch zu den Ermittlungen gegen ihn.