Die Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern (SEG) hatte gemeinsam mit dem Forum Gesellschaft Inklusiv zum „Treffpunkt Wochenmarkt“ in Nellingen eingeladen. Anlass war der bundesweiten Tag der Städtebauförderung. Die Aktion reiht sich ein in den Bürgerbeteiligungsprozess „Rund um die Hindenburgstraße“. Ziel ist, im Lauf der Planungen möglichst alle Zielgruppen in den Stadtteilentwicklungsprozess mit einzubeziehen. Daher waren beeinträchtigte und nichtbeeinträchtigte Grundschüler sowie Gymnasiasten und Senioren aus der Wohnanlage An der Halle gezielt eingeladen worden, im Lauf des Vormittags an den Stationen entlang der Hindenburgstraße teilzunehmen. Das Forum Gesellschaft Inklusiv stellte verschiedene Gegenstände bereit, mit denen der Straßenraum auch mit Rollstuhl, Sensibilisierungsbrillen, Blindenstock oder Ohrstöpseln erkundet werden konnte. Die Teilnehmer machten die Erfahrung, auf welche Hindernisse beeinträchtigte Personen in ihrem Alltag treffen. Am Stand wurde anhand von Plänen und Modellen über denkbare Maßnahmen zur Umgestaltung informiert und mit den Projektmitarbeitern über Lösungsmöglichkeiten diskutiert.

Weitere Informationen: SEG Ostfildern, Schillerstraße 11, Nellingen oder im Internet: www.seg-ostfildern.de.