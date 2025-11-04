Mit Auto zusammen gestoßen: 14-jährige Pedelec-Fahrerin in Esslingen schwer verletzt

1 Die Rettungskräfte brachten die Jugendliche in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: imago images/Ralph Peters

Bei einem Unfall in Esslingen ist am Montagnachmittag eine 14-Jährige schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte sie einem Auto die Vorfahrt genommen, es kam zum Zusammenstoß.











﻿Weil sie einem Auto die Vorfahrt genommen hat, ist am Mittwoch in Esslingen eine 14-Jährige angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung der Landolinsgasse mit der Milchstraße.

Demnach fuhr die Jugendliche über die Kreuzung und nahm dabei einem 49-Jährigen in einem Opel die Vorfahrt. Das Auto und das Pedelec der 14-Jährigen stießen zusammen und sie stürzte.

Dabei wurde die Jugendliche so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Den Schaden an Fahrrad und Opel schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 2000 Euro.