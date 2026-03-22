Mit 3,8 Promille auf der A81: Lasterfahrer hat ordentlich getankt – und baut Unfall

1 Mit reichlich Alkohol im Blut war ein LKW-Fahrer auf der A81 unterwegs (Symbolbild). Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

3,8 Promille am Steuer eines tonnenschweren Lastwagens: Auf der A81 baut der Fahrer einen Unfall – und fährt davon. Wie ihn die Polizei am Ende noch erwischt.











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Im Vollrausch ist ein Lastwagenfahrer über die Autobahn 81 bei Dietingen (Kreis Rottweil) gefahren – und hat dabei einen Unfall gebaut und Fahrerflucht begangen. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann 3,8 Promille Alkohol im Blut.

Bei einer Baustelle streifte der Mann mit seinem Laster samt Anhänger am Samstagmorgen eine Betonwand und riss mehrere Warnbaken mit, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr demnach einfach weiter.

Zeugen reagieren schnell

Ein Zeuge reagierte schnell, notierte das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Die Beamten stoppten den Laster wenig später bei Bondorf (Kreis Böblingen) an einem Logistikzentrum und stellten dort fest, dass der Fahrer stark betrunken war. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde dem Mann abgenommen. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zu möglichen weiteren Schäden oder Gefährdungen.