Mit 190 statt 80 Kilometer pro Stunde: Polizei erwischt Temposünder auf der B14 in Stuttgart

1 Auf der B14 in Stuttgart war ein Autofahrer am Montagabend mit 190 Stundenkilometer unterwegs anstatt der erlaubten 80 (Archivbild). Foto: imago images/vmd-images/Simon Adomat

Ein Autofahrer muss mit einem monatelangen Fahrverbot rechnen: Der 23-Jährige war am Montagabend mit 190 Kilometer pro Stunde auf der Bundesstraße 14 in Stuttgart-Ost unterwegs, als die Polizei ihn schnappte. Erlaubt waren auf der Strecke 80 Kilometer pro Stunde. Der Fahrer war mit seinem Mietwagen also mehr als doppelt so schnell unterwegs wie vorgeschrieben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Beamten hatten am Montag im Stuttgarter Stadtgebiet mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Sieben Fahrer hat die Polizei nach eigenen Angaben erwischt, die so schnell unterwegs waren, dass sie teilweise mit hohen Geldstrafen, Punkten in Flensburg oder einem Fahrverbot rechnen müssen.