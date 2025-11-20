Mistelbefall in Nürtingen: „Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit“ – Misteln bedrohen Streuobstwiesen

„Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit“ – Misteln bedrohen Streuobstwiesen

8 Vom Liebessymbol zum Streuobstwiesengefährder: Misteln werden zum Problem für Bäume im Raum Nürtingen. Foto: Ralph Scheer

Mistelbefall bedroht Nürtingens Streuobstwiesen. Ein Pilotprojekt kämpft gegen die Ausbreitung. Doch wie erreicht man die Bäume auf Privatgrund?











Link kopiert

Kelten und Römer schätzten die Mistel als heilige Pflanze. Sie galt als Lebens- und Liebessymbol und wurde für Rituale und Schutzmaßnahmen verwendet. Heute verbindet man sie vor allem mit romantischen Kussszenen unter dem Zweig. Doch die immergrüne Pflanze ist zugleich ein Halbschmarotzer, der insbesondere Apfelbäume schwächt und ganze Streuobstbestände gefährdet. Gründe für ihre teils massenhafte Ausbreitung sind überalterte, ungepflegte Bäume, die zusätzlich unter Trockenheit leiden. Häufig wachsen diese auf privatem Gelände und befallen von dort aus selbst gut gepflegte Bestände in der Nähe. Hier setzt das Pilotprojekt „Mistelschnitt auf Privatgrundstücken“ des Vereins Schwäbisches Streuobstparadies in Zusammenarbeit mit dem Landesumweltministerium und weiteren Akteuren an. Ihr Ziel ist, größere mistelfreie Gebiete zu schaffen.