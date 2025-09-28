Missstände in der Leichtathletik: Sexuelle Übergriffe schockieren die Leichtathletikwelt

1 Schatten in der Leichtathletik – einige Athletinnen sprechen offen über Missstände und Missbräuche. Foto: imago/Beautiful Sports

Eine Doku über Missstände rüttelt auf. Die Ex-Sprinterin Pamela Dutkiewicz-Emmerich ist Athletenmanagerin am OSP Stuttgart – und redet über ihren und die anderen Fälle.











Link kopiert

Pamela Dutkiewicz-Emmerich (34) hat es sich gut gehen lassen. Im Urlaub im Kleinwalsertal, so sagt das die ehemalige Weltklasse-Hürdensprinterin, habe es die etwas andere Erholung als zuvor gegeben. Der zweieinhalbjährige Sohn hielt die Eltern auf Trab, anstrengend und schön war die Sache. Zeit, um runterzukommen blieb in den Bergen allerdings genug. Aber nicht nur.