Missstände in der Leichtathletik: Sexuelle Übergriffe schockieren die Leichtathletikwelt
1
Schatten in der Leichtathletik – einige Athletinnen sprechen offen über Missstände und Missbräuche. Foto: imago/Beautiful Sports

Eine Doku über Missstände rüttelt auf. Die Ex-Sprinterin Pamela Dutkiewicz-Emmerich ist Athletenmanagerin am OSP Stuttgart – und redet über ihren und die anderen Fälle.

Pamela Dutkiewicz-Emmerich (34) hat es sich gut gehen lassen. Im Urlaub im Kleinwalsertal, so sagt das die ehemalige Weltklasse-Hürdensprinterin, habe es die etwas andere Erholung als zuvor gegeben. Der zweieinhalbjährige Sohn hielt die Eltern auf Trab, anstrengend und schön war die Sache. Zeit, um runterzukommen blieb in den Bergen allerdings genug. Aber nicht nur.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.