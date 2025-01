Missstände im Turnen: „Berkheim ist nicht Stuttgart“

1 In der Sporthalle der Berkheimer Schillerschule wird hart trainiert. Das Wohl der Athletinnen, beteuern die Trainer, stehe jedoch im Mittelpunkt. Foto: /Robin Rudel

Beim Turn-Bundesligisten aus dem Esslinger Stadtteil beobachten sie die Entwicklung am Kunstturnforum in Stuttgart genau – und hinterfragen auch das eigene Tun.











Fast 7500 Likes, mehr als 100 Kommentare, weit mehr als 100 Weiterleitungen: Als sich Carina Kröll via Instagram zu den Missständen am Kunstturnforum (KTF) in Stuttgart äußerte, rief das viele Reaktionen hervor – die sich nicht nur in Zahlen ausdrücken lassen. „Es zeigt, dass das was in den Leuten ausgelöst hat. Ich habe viel Zuspruch erhalten“, sagt die Spitzenturnerin des TSV Berkheim, die international seit dem Jahr 2022 für Österreich startet, aber weiterhin am KTF trainiert. Auch die Verantwortlichen und Trainer beim Bundesligisten Berkheim beschäftigt die Angelegenheit, die schon lange schwelt und Ende Dezember mit dem Karriereende der 17-jährigen Meolie Jauch aufgrund von mentalen Problemen sowie den Äußerungen von Tabea Alt über möglichen physischen Druck und Erniedrigungen öffentlich an Fahrt aufnahm.